علاء عابد: تقرير المخابرات الأمريكية حول قضية «خاشقجى» تعدٍّ على سياده الدول

أيد علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحه الإرهاب، ما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بشأن تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حول جريمة مقتل المواطن السعودي الدكتور جمال خاشقجي، رافضًا التدخل في الشأن الداخلي السعودي.وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، عن رفضه لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن كل الدول لها سيادة على أراضيها، طبقًا للقانون الدولي، وما نصت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأن التدخل في شأن الدول يعتبر تدخلًا غير مقبولًا، ومخالف للأعراف والقوانين الدولية.وأكد «عابد»، أن تقرير تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول قضية «خاشقجي» بمثابة تعدي علي سياده الدول، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عضو في المجتمع الدولي ومنظماته، ويجب أن تحترم الإدارة الأمريكية ذلك.