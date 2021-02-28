رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد: تقرير المخابرات الأمريكية حول قضية «خاشقجى» تعدٍّ على سياده الدول

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:09 ص
علاء عابد
علاء عابد
أشرف لاشين
طباعة
أيد علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحه الإرهاب، ما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بشأن تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حول جريمة مقتل المواطن السعودي الدكتور جمال خاشقجي، رافضًا التدخل في الشأن الداخلي السعودي.

وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، في بيان له، اليوم، عن رفضه لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن كل الدول لها سيادة على أراضيها، طبقًا للقانون الدولي، وما نصت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وأن التدخل في شأن الدول يعتبر تدخلًا غير مقبولًا، ومخالف للأعراف والقوانين الدولية.

وأكد «عابد»، أن تقرير تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول قضية «خاشقجي» بمثابة تعدي علي سياده الدول، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عضو في المجتمع الدولي ومنظماته، ويجب أن تحترم الإدارة الأمريكية ذلك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

باحثون يحددون جينات مرتبطة بمستويات الدهون بالجسم للحماية من خطر السمنة

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

الهند.. الديك «رجا» يمثل أمام القضاء بتهمة قتل صاحبه بنصل حاد

صراع أغنياء العالم على البيتكوين: جيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب «جنون أسعار»

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما