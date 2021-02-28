سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 28-2-2021
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:43 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-2-2021، ويتباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدرهم، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.
وتعتبر أسعار العملات الأجنبية والعربية، إحدى اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية.
نقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل البنوك التالية، وهى "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى".
سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع إلى ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
وصل سعر الدرهم أمام الجنيه المصرى داخل البنك المركزى، عند الشراء ٤.٢٥٤٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٢٣ جنيه مصرى.
بلغ سعر الدرهم اليوم عند الشراء ٤.١٩٠٠ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٠٠ جنيه مصرى.
سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
سجل سعره عند الشراء ٤.٢٤١٨ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٤ جنيه مصرى.
وتعتبر أسعار العملات الأجنبية والعربية، إحدى اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-2-2021
نقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل البنوك التالية، وهى "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى".
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم
سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع إلى ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصرى اليوم
وصل سعر الدرهم أمام الجنيه المصرى داخل البنك المركزى، عند الشراء ٤.٢٥٤٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٢٣ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك القاهرة اليوم
بلغ سعر الدرهم اليوم عند الشراء ٤.١٩٠٠ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٠٠ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر اليوم
سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية اليوم
سجل سعر الدرهم اليوم، عند الشراء ٤.٢٤٠٠ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٠ جنيه مصرى.
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم
سجل سعره عند الشراء ٤.٢٤١٨ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٤ جنيه مصرى.
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