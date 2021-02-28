رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:43 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-2-2021، ويتباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدرهم، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.

وتعتبر أسعار العملات الأجنبية والعربية، إحدى اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-2-2021


نقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل البنوك التالية، وهى "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى".

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء  ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع إلى ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.

سعر  الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصرى اليوم


وصل سعر الدرهم أمام الجنيه المصرى داخل البنك المركزى، عند الشراء ٤.٢٥٤٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٢٣ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك القاهرة اليوم


بلغ سعر الدرهم اليوم عند الشراء  ٤.١٩٠٠ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٠٠ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر اليوم 


سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية اليوم


سجل سعر الدرهم اليوم، عند الشراء ٤.٢٤٠٠ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٠ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم


سجل سعره عند الشراء ٤.٢٤١٨ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٤ جنيه مصرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

الهند.. الديك «رجا» يمثل أمام القضاء بتهمة قتل صاحبه بنصل حاد

صراع أغنياء العالم على البيتكوين: جيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب «جنون أسعار»

بعد غياب شهر.. الأهلى يعود للدورى أمام طلائع الجيش

أيام زمان

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

بث فيلم تسجيلى عن الفنان التشكيلى عبد الوهاب عبد المحسن.. غدًا