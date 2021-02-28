سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 28-2-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-2-2021

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصرى اليوم

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك القاهرة اليوم

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر اليوم

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية اليوم





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم





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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-2-2021، ويتباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، ولديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدرهم، وفقا لآخر التحديثات داخل البنوك والسوق المصرفى.وتعتبر أسعار العملات الأجنبية والعربية، إحدى اهتمامات القارئ المصرى والعربي، بشكل يومى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي داخل البنوك المصرية.نقدم لكم سعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل البنوك التالية، وهى "البنك الأهلى المصرى، والبنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى".سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع إلى ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.وصل سعر الدرهم أمام الجنيه المصرى داخل البنك المركزى، عند الشراء ٤.٢٥٤٧ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩٢٣ جنيه مصرى.بلغ سعر الدرهم اليوم عند الشراء ٤.١٩٠٠ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.٢٧٠٠ جنيه مصرى.سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصرى.سجل سعر الدرهم اليوم، عند الشراء ٤.٢٤٠٠ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٠ جنيه مصرى.سجل سعره عند الشراء ٤.٢٤١٨ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٤ جنيه مصرى.