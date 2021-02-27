«اشتباكات فصائلية جديدة».. المليشيات التركية تحشد تعزيزات عسكرية

استقدمت الميلشيات الموالية لتركيا، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية في ريف عفرين شمالي سوريا تحضيرًا لاشتباكات فصائلية جديدة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، أنه رصد استنفار عسكري كبير للمليشيات الموالية لتركيا، وتعزيزات عسكرية لكل من الجبهة الشامية وأحرار الشام وأحرار الشرقية في ناحية جنديرس، ضد مجموعات السلطان مراد والعمشات وفرقة الحمزة التي استنفرت قواتها أيضًا في منطقة دير صوان بريف عفرين، وسط تحضيرات لاشتباكات فصائلية، تزامنًا مع توتر يسود المنطقة بين المليشيات التركية.ورصد المرصد، استنفارا كبيرا للمليشيات الموالية لتركيا ضمن منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات، وحشد أرتالًا عسكرية ضخمة مدججة بالسلاح تجوب شوارع مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي.