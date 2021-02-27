موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

كان الفنان محمود ياسين بطل فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»، وكان من المفترض أن يقوم بأداء مشهد أنه مقبوض عليه ومكبل بالأصفاد، وبالفعل بحث مدير الإنتاج حتى قام بتوفير قيد حديدي من الذي يستخدمه البوليس في كل أنحاء العالم.وقام مدير الإنتاج بتقييد يدي محمود ياسين، وذهب الأخير لأداء دوره، ودارت الكاميرات وقام محمود يس بأداء المشهد على أكمل وجه.وبعد انتهاء المشهد أشار محمود ياسين إلى يديه لكي يقوم بفك القيود الحديدية، وراح الجميع يبحث عن مدير الإنتاج الوحيد الذي يملك مفتاح القيود، ولم يعثر له أحد على أثر.وجن جنون محمود ياسين وراح جميع من في الاستوديو يبحثون عن مدير الإنتاج في بيته وفي كل مكان محتمل ولم يعثر له أحد على أثر، وظل محمود يس مكبلًا بالقيود ولم يغادر الاستوديو كي لا يراه أحد في مثل تلك الحالة.وبعدها بفترة تذكر مدير الإنتاج المفتاح في جيبه، فخاف أن يذهب إلى الاستوديو لكي لا ينتقم منه محمود ياسين، وهو في حالة غاضبة، فاكتفى بإرسال المفتاح مع اعتذار شديد.