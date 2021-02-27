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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية بالنواب: الرئيس السيسي أعاد للوطن قوته وهيبته

السبت 27/فبراير/2021 - 10:05 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
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قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للوطن قوته وهيبته وأمنه وفيه ناس يهمها إن مصر متبقاش قوية ومتقدمة وآمنة".

وأضاف المهندس أشرف رشاد، في تصريحات تليفزيونية، "أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات تاريخية بمشروعات تطوير الريف ومفيش رئيس كان يجرؤ على القيام بهذه المبادرة".

وتابع: "نرصد تحركات وأعمال الخلايا الإلكترونية للجماعات الإرهابية لعدم نشر الشائعات والمحافظة على استقرار الوطن".

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