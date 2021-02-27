زعيم الأغلبية بالنواب: الرئيس السيسي أعاد للوطن قوته وهيبته

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للوطن قوته وهيبته وأمنه وفيه ناس يهمها إن مصر متبقاش قوية ومتقدمة وآمنة".وأضاف المهندس أشرف رشاد، في تصريحات تليفزيونية، "أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات تاريخية بمشروعات تطوير الريف ومفيش رئيس كان يجرؤ على القيام بهذه المبادرة".وتابع: "نرصد تحركات وأعمال الخلايا الإلكترونية للجماعات الإرهابية لعدم نشر الشائعات والمحافظة على استقرار الوطن".