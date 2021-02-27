إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار
السبت 27/فبراير/2021 - 10:22 م
أسيوط _ محمد أبو شادي:طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مجلس ومدينة الفتح- من إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمركز الفتح.
وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى والأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لإخراج بقية أفراد الأسر المقيمة بالمنزل من أسفل الأنقاض.
قال محافظ أسيوط: إنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع الأنقاض واستخراج الأشخاص من أسفل الأنقاض ومتابعة الحادث أولًا بأول.
وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى والأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لإخراج بقية أفراد الأسر المقيمة بالمنزل من أسفل الأنقاض.
قال محافظ أسيوط: إنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع الأنقاض واستخراج الأشخاص من أسفل الأنقاض ومتابعة الحادث أولًا بأول.