إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مجلس ومدينة الفتح- من إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمركز الفتح.وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى والأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لإخراج بقية أفراد الأسر المقيمة بالمنزل من أسفل الأنقاض.قال محافظ أسيوط: إنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع الأنقاض واستخراج الأشخاص من أسفل الأنقاض ومتابعة الحادث أولًا بأول.