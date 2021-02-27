«الرياضة» تحقق في تفشي كورونا بمنتخبي ناشئي وناشئات الكرة الطائرة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة من الشئون القانونية والإدارة المركزية للطب الرياضي، ومعهم الدكتور حسن كمال المستشار الطبي للجنة الأوليمبية، من أجل التحقيق في تفشي فيروس كورونا بمعسكر منتخبي ناشئي وناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عامًا، قبل 24 ساعة من السفر إلى نيجيريا للمشاركة في فعاليات البطولة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.وتعرض 9 لاعبين ولاعبات من منتخبي الناشئين والناشئات للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى خمسة أفراد من أعضاء الجهازين الفني والإداري، لتصل جملة الإصابات إلى 14 فردًا.