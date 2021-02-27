«مستقبل وطن»: عقد حوار مجتمعي مع كل من يمسه قانون الأحوال الشخصية

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، حريصين كحزب الأغلبية على التنسيق مع المعارضة وليس لدينا مانع من التوافق مع أي قانون طالما يستهدف الصالح العام.وأكد رشاد في تصريحات تليفزيونية، أن حزب الأغلبية لا ينساق وراء بطولات زائفة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك الكثير من جلسات الحوار المجتمعي مع كل من يمسه قانون الأحوال الشخصية.وأضاف الأمين العام لمستقبل وطن، أن أداء الحكومة جيد في ظل الظروف الصعبة الحالية وننتظر أن يكون جيد جدًا.