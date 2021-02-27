مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة أثناء عملهم بـ١٥ مايو

تلقى رجال مباحث قسم شرطة ١٥ مايو إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد بوصول «إبراهيم ر» ٣٥ سنة عامل ومقيم بشمال سيناء، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتوفي متاثرا بإصابته و«محمد ز» ٣٠ سنة سائق ومقيم بشارع البحر الأعظم مصاب ويمكن استجوابه.وبالانتقال وسؤال المصاب أفاد بأنهم عمال تابعين لشركة الحياة للمقاولات بالجيزة، وحال عملهم بموقع الشركة بمنطقة ٢٩٠ فدان دائرة القسم أثناء قيامه برفع قلاب السيارة لرمي الرتش بذات الموقع انجرفت السيارة رقم «ر ج ٤٧١٥» من أعلى سفح الطريق وانقلبت على جانبها الأيمن قيادة الثاني مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني، وتحرر عن الواقعة المحضر ٤٤٥ج ج وتم العرض على النيابة.