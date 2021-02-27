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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: تقرير أمريكا عن مقتل خاشقجى لعبة سياسية.. ولم يقدم دليلًا على تورط «بن سلمان»

السبت 27/فبراير/2021 - 09:33 م
جريدة الدستور
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علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قائلًا، إن هذا التقرير لم يتضمن أي أدلة تثبت وجود أي علاقة بين ولي العهد السعودي، ومقتل جمال خاشقجي.



وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن التقرير كله مبني على الاحتمالات والتوقعات، ونشر ولم يقدم أي دليل واضح على تورط محمد بن سلمان في  هذه القضية.



وواصل الباز، أن الخارجية السعودية ردت بشكل حاسم على هذا التقرير، وما ورد فيه من تلميحات مسيئة للمملكة وقيادتها، مشيرًا إلى أن أمريكا ليست فوق مستوى الشبهات، وهذا التقرير تم استخدامه من إدارة ترامب لابتزاز السعودية ماليّا والآن يكرر نفس الأمر. 



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