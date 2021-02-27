الحكومة البريطانية: قدمنا 20.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تقديم 20 مليونًا و450 ألفًا و858 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، حتى الآن للمواطنين والمقيمين بالمملكة المتحدة.وأوضحت البيانات- التي أوردتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني- أنه، حتى اليوم، حصل 19 مليونًا و682 ألفًا و48 شخصًا على الجرعة الأولى من اللقاح، بزيادة قدرها أكثر من نصف مليون جرعة عن اليوم السابق، فيما حصل 768 ألفًا و810 أشخاص على الجرعة الثانية، بزيادة بلغت نحو 33 ألف جرعة عن الأمس.