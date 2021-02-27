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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3100 إصابة بكورونا فى لبنان

السبت 27/فبراير/2021 - 10:12 م
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 372 ألفا و775 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4652 حالة، في حين يرقد 912 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 279 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21465 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، وصلت إلى لبنان عصر اليوم الدفعة الثالثة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، والتي بلغ حجمها 42 ألف جرعة، من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار.

وكان لبنان قد تسلم الدفعة الأولى من اللقاحات قبل أسبوعين وبلغ حجمها 28 ألفا و500 جرعة، ثم تسلم الدفعة الثانية الأسبوع الماضي وبلغ حجمها 31 ألفا و500 جرعة.

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