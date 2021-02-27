رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 م
الدكتور محمد الشربيني
الدكتور محمد الشربيني
إسلام أبوالمجد
طباعة
أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية صباح اليوم السبت، شملت كليات "الهندسة الزراعية، واللغات والترجمة، والتربية، والدعوة"؛ بهدف الاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، والوقوف على مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على وجود قيادات الكليات وسط اللجان، إضافة إلى وجود أستاذ المادة التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها، كما اطمأن على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمنهج المقرر.

وخلال الجولة لوحظ وجود طالب تظهر عليه آثار التعب، وعلى الفور استدعي الطبيب النوبتجي، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين أن الطالب في حاجة لإجراء جراحة عاجلة، وعلى الفور حول الطالب لمستشفى الطلبة الجامعي، وأجريت الجراحة المطلوبة له، والاطمئنان عليه، وفي ضوء التقارير الطبية، وضع الطالب تحت الملاحظة والمتابعة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك سيقوم الطبيب المعالج بإعطاء تقرير طبي بمدى استقرار حالة الطالب.

وعقب انتهاء جولة متابعة سير لجان الامتحان، توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى المطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطلاب، وتناول الغداء مع أبنائه الطلاب وسط سعادة تملأ عيونهم.

كما تفقد مبنى الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، واطمأن على الوجود الطبي على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب
محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب
محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب
محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب
محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب
محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

وزير التعليم عن «أزمة السيستم»: مشكلة شبكات وستنتهى غدًا

الصور

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

فوز لايبزيج على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 بالدورى الألمانى

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

اليوم.. مجدى صابر يشهد عودة تمثال ملك العود بعد ترميمه

الخراب.. رواية اللجوء والبحر بامتياز للكاتب عبد القادر سعيد

«الإعلام الرقمى.. كيف نواجه تحديات المستقبل» بمكتبة مصر العامة