محمد الشربيني يتفقد لجان امتحانات الأزهر ويأمر بعلاج أحد الطلاب

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية صباح اليوم السبت، شملت كليات "الهندسة الزراعية، واللغات والترجمة، والتربية، والدعوة"؛ بهدف الاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، والوقوف على مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على وجود قيادات الكليات وسط اللجان، إضافة إلى وجود أستاذ المادة التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها، كما اطمأن على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمنهج المقرر.وخلال الجولة لوحظ وجود طالب تظهر عليه آثار التعب، وعلى الفور استدعي الطبيب النوبتجي، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين أن الطالب في حاجة لإجراء جراحة عاجلة، وعلى الفور حول الطالب لمستشفى الطلبة الجامعي، وأجريت الجراحة المطلوبة له، والاطمئنان عليه، وفي ضوء التقارير الطبية، وضع الطالب تحت الملاحظة والمتابعة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك سيقوم الطبيب المعالج بإعطاء تقرير طبي بمدى استقرار حالة الطالب.وعقب انتهاء جولة متابعة سير لجان الامتحان، توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى المطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطلاب، وتناول الغداء مع أبنائه الطلاب وسط سعادة تملأ عيونهم.كما تفقد مبنى الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، واطمأن على الوجود الطبي على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.