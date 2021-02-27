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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عامل يكسر أنف فرد أمن لرفضه زيارة بمستشفى عزل بحلوان

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 م
عامل يكسر أنف فرد
عامل يكسر أنف فرد أمن
هدير مصطفي
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تلقى رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود مشاجرة ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين بحدوث مشاجرة بمستشفى حلوان العام بين كل طرف أول «هاني ا» ٤٥ سنة فرد أمن بمستشفى حلوان ومقيم حلوان مصاب بكسر بعظمه الكتف الأيمن وتم حجزه بالمستشفى، وطرف ثاني «أحمد.ح» 31 عامل ومقيم حلوان مصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيسر إثر ادعاء زيارة الطرف الثاني لوالده المحجوز بالعزل وقيام الطرف الأول بمنع دخوله المستشفى لكون المستشفى مخصصة للعزل، مما أدى إلى حدوث مشادة بينهم وتعدي كلا منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتهم سالفة الذكر، وتم حجز الأول بالمستشفى واصطحاب الثاني لديوان القسم وتحرر المحضر رقم٢٠٢١٤٨٣٢ ج ج حلوان لسنة ٢٠٢١ وعرض الطرف الثاني على النيابة العامة.

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