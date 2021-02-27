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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع عامل في حادث سيارة نقل بزهراء المعادي

السبت 27/فبراير/2021 - 09:39 م
حادث سيارة نقل بزهراء
حادث سيارة نقل بزهراء المعادي
هدير مصطفي
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لقي عامل مصرعه أثناء قيادته دراجة نارية ودهسه عن طريق سيارة نقل بزهراء المعادي.

تلقى رجال مباحث البساتين بلاغ من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ مصادمة ومتوفي بالعنوان زهراء المعادي خلف المسجد العظيم دائرة القسم وبالوصول تبين حدوث مصادمة بين «أحمد محمد» ١٦ سنة، عامل ومقيم مركز ديروط أسيوط - قائد الدراجة البخارية رقم د ور ٥٩٧٨ متوفى إلى رحمة مولاه والطرف الثاني «محمد ع» ٢٧ سنة عامل بقهوة و«جمال ع» ٢٤ سنة عامل مستقلين السيارة (رقم ص ه ف ٤٢٥ نقل) والسيارة المتسببة فرت هاربة من محل البلاغ قبل الوصول، وتم نقل المتوفي بمعرفة سيارة الإسعاف رقم س ف د ٨٢٦ إلى ثلاجة مستشفى اليوم الواحد، وتم التحفظ على الدراجة البخارية قيادة المتوفي وتم اصطحاب الطرف الثاني إلى القسم وجار عمل اللازم.

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