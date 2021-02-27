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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: الحجر الصحي بعطلة نهاية الأسبوع يدخل حيز التنفيذ

السبت 27/فبراير/2021 - 10:41 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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دخل الحجر الصحي بعطلة نهاية الأسبوع في فرنسا، السبت، حيز التنفيذ في بعض الأقاليم في خطوة من شأنها التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد وبخاصة السلالات المتحورة منه.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن السلطات الفرنسة ستفرض الحجر المنزلي في عطلة نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل في قسم من الكوت دازور على ساحل المتوسط ومنطقة دانكيرك على بحر الشمال، ولا يزال حظر التَّجْوال في جميع أنحاء البلاد ساريا كل مساء اعتبارا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

وفرضت السلطات "المراقبة المشددة" على المنطقة الباريسية ومناطق رون (وسط شرق) وبوش دو رون (جنوب شرق) وقسم من أو دو فرانس (شمال) وغراند إيست التي تواجه مخاطر موجة جديدة من الإصابات.

كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد عقد الخميس مؤتمرا صحفيا لبحث الأوضاع الصحية في البلاد، خاصة بعد تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا في مناطق عدة.

وقال كاستكس إن البلاد سجلت 30 ألف إصابة الأربعاء، وأضاف أن نصف أعداد المصابين بكوفيد-19 في فرنسا، هم حاملون للسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

ورجح كاستكس أنه في حال استمر الوضع الصحي في التدهور، فإنه من الممكن أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية في بعض المقاطعات الفرنسية، مثل تطبيق حجر صحي في عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من 6 مارس المقبل.

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