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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاميرون توقع اتفاقية مع مكتب العمل الدولي لدمج اللاجئين فى المجتمع

السبت 27/فبراير/2021 - 10:39 م
اللاجئين
اللاجئين
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وقعت وزارة العمل والتدريب المهني الكاميرونية مع مكتب العمل الدولي والمفوضية العليا للاجئين اتفاقية من شأنها تسهيل دمج اللاجئين في المجتمع عن طريق العمل.
وذكرت الوزارة في بيان السبت، أن هذه الاتفاقية ستعمل على دمج اللاجئين في الكاميرون والذي وصل عددهم نحو 436309 لاجئا يعيشون في ظروف صعبة.
وقال وزير العمل والتدريب المهني الكاميروني، عيسى تشيروما باكاري إن بلاده، على الرغم من الصعوبات المالية الهائلة التي وقعت على عاتقها جراء استقبال اللاجئين على أراضيها إلا أنها لم تغلق يوما أبوابها في وجه هؤلاء اللاجئين.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس رغبة بلاده في مد يد العون لهؤلاء اللاجئين والوقوف إلى جانبهم ومعاملتهم كمواطنيها من خلال توفير فرص التدريب والعمل.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، وصل عدد اللاجئين في الكاميرون نحو 436309 لاجئين موزعين على النحو التالي: 23450 من جنسيات مختلفة يعيشون في المناطق الحضرية، 412859 لاجئًا من إفريقيا الوسطى ونيجيريا يعيشون في مناطق الشرق.

تجدر الإشارة إلى أن الكاميرون تعد من بين الدول الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حماية وتعزيز مصالح اللاجئين كما أن قانون عام 2005 يلزم الحكومة بضمان حق اللاجئين في العمل والتعليم اللائقين.

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