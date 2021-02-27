رسالة طمأنة من محافظ الإسكندرية لطلاب أولى ثانوي

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات.وشدد على اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا التوفيق للطلاب خلال فترة الامتحانات.وطمأن الشريف طلاب الفصل الأول الثانوي وأولياء أمورهم بشأن ما حدث بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدًا أنه لن يضار أي طالب لم يخض الامتحان.ووفقا لقرار وزارة التعليم، فإنه سيتم غدًا البدء في إجراء الامتحانات الالكترونية لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي وكذا الصفين الأول والثاني الثانوي، مع تعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، وعليه فإن طلاب محافظة الإسكندرية للصفين الأول والثاني الثانوي سيخوضون الامتحانات على المنصة الإلكترونية، وفقا للجدول المرفق والصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وفيما يختص بامتحانات الصف الثاني الثانوي، فإن امتحان اللغة العربية المقرر له البدء العاشرة صباحًا من غدٍ الأحد، ثم امتحان الجبر والتفاضل الثانية عشرة والنصف من نفس اليوم ويبدأ امتحان الأحياء العاشرة صباحًا الثلاثاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢١ ثم امتحان الفلسفة والمنطق الساعة ١٠ من نفس اليوم، ويبدأ امتحان اللغة الإنجليزية الثانية الساعة ١٠ صباح يوم الخميس ٤ مارس ثم امتحان علم النفس والاجتماع الساعة ١٢ من نفس اليوم، فيما يبدأ امتحان الفيزياء الساعة ١٠ من صباح يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١ ويبدأ امتحان التاريخ الساعة ١٠ من نفس اليوم، هذا ويبدأ امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأولى الساعة ١٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢١، بينما يبدأ امتحان الكيمياء الساعة ١٢ ونصف من نفس اليوم، وفي يوم الخميس الموافق ١١ مارس ٢٠٢١ يبدأ امتحان التطبيقات الرياضية الساعة ١٠ صباحا، وكذا يبدأ امتحان الجغرافيا الساعة ١٠ صباح نفس اليوم.من ناحيته أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه بناء على البيان الصادر من الوزارة فإن ١٠٪ من طلاب الصف الأول الثانوي تعرضوا لمشاكل تقنية خارجة عن إرادتهم أثناء خوضهم الإمتحان، لذا قررت وزارة التعليم اعتبار كل منهم "اجتياز" في هذا الامتحان بعد مراجعة جداول الحضور والغياب في المدرسة قائلًا: إنه بناء على قرار الوزارة فإن "أي طالب لم يخض الامتحان بسبب بعض المشاكل التقنية لن يضار".