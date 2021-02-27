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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 3 عاطلين متهمين بسرقة حقائب المواطنين في الخصوص

السبت 27/فبراير/2021 - 09:28 م
حجز 3 عاطلين
حجز 3 عاطلين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة اليوم، بحجز ٣ عاطلين ٢٤ ساعة لخطفهم حقائب المواطنين بمنطقة الخصوص.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين «صلاح.م وإيهاب. ع ومازن.ح» عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا لخطف حقائب المواطنين مستقلين مركبة توك توك.

وأقر المتهمين بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الخصوص تفيد بتعرضهم للسرقة وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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