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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 10:39 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا خليفة البكوش، عن التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، ستصل الدفعة الأولى منها بنهاية شهر مارس المقبل.
وقال البكوش خلال مؤتمر صحفي أوردته بوابة الوسط الليبية، السبت: "سنتسلم قريبًا حوالي 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فيروس كورونا"، مضيفًا: "تعاقدنا مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات، فيما ستصل الدفعة الأولى في نهاية شهر مارس".
وتابع: "نطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات"، مؤكدًا أن التأخير في جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذي فرض من الاتحاد الأوروبي.

وأشار البكوش إلى أنه تم الاتفاق بأن يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مؤكدًا أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا في بداية شهر مارس.

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