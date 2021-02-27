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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى إصابات كورونا في المغرب يصل لـ483 ألفا و410

السبت 27/فبراير/2021 - 10:45 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفا و410 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 12003 فحوص بلغ 5 ملايين و163 ألفا و721 منذ بداية انتشار الفيروس؛ في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8615، كما تم تسجيل 420 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 468807.

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