وزير التعليم: «من يحاول الغش هو الخاسر الأكبر»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي طالب في الصف الأول أو في الصف الثاني الثانوي يحاول الغش فهو الخاسر الأكبر.وتابع وزير التربية والتعليم، في تصريحات له: «عدا هذا فإن الامتحانات مجرد نجاح ورسوب وليس هناك مجموع أو قضية تكافؤ فرص، وبالتالي لا ننزعج ممن يقرر الغش فهو الخاسر لأنه سيدفع ثمن هذا في النهاية في الثانوية العامة».