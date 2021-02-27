حجز المتهمين بسرقة تاكسى بالإكراه في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بحجز المتهمين بسرقة تاكسي بالإكراه، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سائق يفيد بسرقة السيارة التاكسي الخاصة به بالإكراه على يد ٣ أشخاص بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبحوزتهم عدد 2 سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.