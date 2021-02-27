19 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، السبت، ١٨ ألفا و٩١٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت الوزارة وفقا لإذاعة سويسرا العالمية (سويس إنفو) أنه تم تسجيل ٢٨٠ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٩٧ ألفا و٥٠٧ حالات.