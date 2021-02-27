الحجرف يدين هجمات الحوثي ضد السعودية: تحد سافر للمجتمع الدولي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، مساء السبت، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.وأكد الحجرف، في بيان له أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي، تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.وأشاد الأمين العام بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي لكل الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا على أن أمن المملكة من أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.