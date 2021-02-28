أفضل دعاء قبل الامتحان وأدعية للتذكر عند نسيان الأسئلة

كما يمكن ذكر دعاء النسيان في الامتحان عند نسيان الأسئلة والمعلومات - "اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

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