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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أفضل دعاء قبل الامتحان وأدعية للتذكر عند نسيان الأسئلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:08 ص
دعاء قبل الامتحان
دعاء قبل الامتحان
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث «جوجل» عن دعاء قبل الامتحان، فقد يحرص العديد من الطلاب على الصلاة والدعاء قبل فترة إجراء الامتحانات، والطلاب بالمرحلة الثانوية العامة على وجه التحديد، يحرصون على الدعاء إلى الله عز وجل، بالتوفيق والتركيز، وسرعة الفهم، والدعاء إلى الله عزوجل، يقلل من التوتر والقلق قبل دخول الامتحانات.

ونقدم لكم جميع الأدعية التي تساعد الطلاب للتقرب إلى الله عزوجل.

دعاء قبل الامتحان

ونستعرض لكم الأدعية التى يبحث عنها القارئ المصرى والعربى قبل الدخول وإجراء الامتحانات:

- "اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".

- "اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك".

- "رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين".

- "اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".

- "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث".

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دعاء النسيان في الامتحان 

 
كما يمكن ذكر دعاء النسيان في الامتحان عند نسيان الأسئلة والمعلومات - "اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

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- "الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين".

ومن دعاء الامتحان وعدم النسيان: "اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح عليَّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة، اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم".

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