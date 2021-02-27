تجديد حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، في اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية وهم "م. ع"، و"ع. ع"، و"م. ح"، و"ه. ج"، و"ه. ر"، وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين على خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.