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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه جازان

السبت 27/فبراير/2021 - 08:59 م
التحالف العربي
التحالف العربي
نيفين أشرف
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مدينة جازان.
وأكد التحالف العربي، مساء السبت، أنه رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية، مضيفًا: "نتابع عددًا من المسيرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي".

وكان التحالف العربي أعلن منذ قليل، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

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