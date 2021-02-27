حبس المتهمين بسرقة المترددين على بنوك القاهرة الجديدة 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بحبس المتهمين بسرقة المترددين على البنوك بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هما "ن.ع "، "ر.ح"،"م.م"، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في مراقبة المترددين على البنوك وسرقتهم بمناطق القاهرة الجديدة.وأقر المتهمين بسرقتهم ل٣ أشخاص بعدة أساليب مختلفة منهم كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها مبلغ ٦٠ ألف جنيه، وقاموا بسرقة باقى الضحايا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمبالغ تعدت ال ٥٠ ألف جنيه.كما أقروا بتقسيم المبالغ المسروقة عليهم وإنفاقها على أغراضهم الشخصية، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقتهم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.