«آل هارون» يعلن الطورائ الطبية داخل أماكن تصوير مشاهد الفيلم

أعلن صناع فيلم "آل هارون" الطوارئ الطبية داخل أماكن تصوير الفيلم، أثناء استئناف العمل أمس الجمعة، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وحرص الفريق الطبي الذي تواجد على مدار يومي التصوير، التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام الجميع بارتداء الكمامة، مع توفير المطهرات والكحول في أماكن مختلفة من اللوكيشن.وقال منتج الفيلم حسني محمود، إن الشركة وفرت كل الأدوات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستعانت بفريق طبي حرصا على سلامة الجميع من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون متبعة ومطبقة طوال أيام التصوير.هذا وقد استأنف المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني والتوزيع، ثاني أيام تصوير فيلمه الجديد "آل هارون" أمس الجمعة، وجمعت مشاهد أمس كل من الفنان إيهاب فهمي وعبير صبري ومحمد عز وأمير صلاح الدين ويارا نور الدين.فيلم "آل هارون "أحد أبرز الأعمال التي يجري التحضير لها على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ينتمى إلى نوعية الاكشن والاثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة.يشارك فى بطولة " آل هارون " عدد كبير من النجوم، بينهم منذر رياحنة، احمد وفيق، عبير صبري، ايهاب فهمي، محمد عز، احمد عبد الله محمود، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، مريم البحراوي، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة