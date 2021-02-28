رابط منصة الامتحان لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى 2021

تسجيل الدخول على منصة الامتحان





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رابط منصة الامتحان ونقدم لكم كافة الخطوات والمعلومات التى من خلالها تمكن الطلاب الدخول على منصة الامتحان:



ونستعرض لكم من خلال التقرير التالى كيفية الدخول على منصة الامتحان، التى سيتم من خلالها إجراء الامتحانات الصف الأول الثانوي، والصف الثانى الثانوى، ويجب على الطلاب تجهيز كافة البيانات المطلوبة للتسجيل على المنصة، سواء اسم المستخدم وكود الطالب.قد يهمك.. جدول امتحانات الصف الأول والثاني والثانوي 2021 بعد التعديل ونقدم لكم كافة الخطوات والمعلومات التى من خلالها تمكن الطلاب الدخول على منصة الامتحان: - يقومون الطلاب بالمرحلة الصف الأول الثانوي، والصف الثانى الثانوى بالدخول على الموقع الإلكترونى المختص بمنصة الامتحان، من هنا . - ثم يقومون الطلاب بكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر.



- بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.



وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث الموجود فى كافة الدول المتقدمة فى التعليم على مستوى العالم، وتطوير النظام التعليمي المصرى يهدف إلى خلق جيل جديد متطور فى التعليم.



- ثم يقومون الطلاب بكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر.- بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث الموجود فى كافة الدول المتقدمة فى التعليم على مستوى العالم، وتطوير النظام التعليمي المصرى يهدف إلى خلق جيل جديد متطور فى التعليم. قد يهمك.. رابط الاستعلام عن كود الطلاب بالرقم القومي



وتوفر وزارة التربية والتعليم كافة المنصات التعليمية والسبل المتطورة من أجل الحفاظ على صحة الطلاب من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، التى يتصدى لها كافة دول العالم بكافة الوسائل.

التدريب على منصة الامتحان



وقدمت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية شرحا لكافة المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وأيضًا تدريب الطلاب على شكل الامتحان الجديد من خلال المنصات التعليمية التى أطلقتها الوزارة، وتلك الخطوات السابقة قدمنا لكم كافة المعلومات بالتفاصيل عن كيفية الدخول على منصة الامتحان التي يبحث عنها القارىء على مؤشر البحث «جوجل».

يبحث المواطنون على مؤشر البحث «جوجل» عن رابط منصة الامتحان، حيث ارتفعت مؤشرات البحث مع بدأ امتحانات الصف الأول الثانوي، وتفعيل تلك المنصة لإجراء اختبارات الصف الأول الثانوي، منعًا لتكدس الطلاب داخل الفصول المدرسية بجميع أنحاء الجمهورية، حفاظًا على صحة الطلاب، من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.