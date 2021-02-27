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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالفيديو .. طلعت مصطفى تفتتح أحدث ملاعب "البادل" بنادي الرحاب

السبت 27/فبراير/2021 - 09:06 م
طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
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افتتحت مجموعة طلعت مصطفي وشركة "Go Padel"٬ أحدث ملاعب رياضة "البادل" بنادي الرحاب الرياضي شرق القاهرة. وقام كل من عمر هشام طلعت ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى لأعمال التطوير ، وعاصم خليفة ، رئيس اتحاد الاسكواش، وشريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، بافتتاح ملعب "البادل" داخل نادى الرحاب، وهو أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

وأعرب الدكتور / نادر شعبان ، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفي ، عن سعادته بافتتاح الملعب الجديد ، وأكد على حرص مجموعة طلعت مصطفى علي استقدام وتوفير كل الألعاب الرياضية لتطوير نادي الرحاب ، مشيراً إلى نادي الرحاب ونادي مدينتي يضمان أكثر من 22 لعبة رياضية .

من جانبه أبدى المهندس/ شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية إعجابه الشديد بملاعب البادل الجديدة بنادي الرحاب، وأكد أن نادي الرحاب من أفضل الأندية ويقدم خدمات متنوعة لأعضائه.

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