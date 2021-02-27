محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المواطن في الشارع ينتظر تعديل مرضي لقانون الشهر العقاري الجديد، مشيرا إلى أن المواطن الآن يرى أن الحكومة تخرج عليه كل يوم بقانون لإصلاح أمر حدث خلال 30 سنة ماضية.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تم اتخاذها على مراحل، والمواطن تفهم الأمر، ولذلك يجب أن نصلح البنية التشريعية للدولة ولكن على مراحل أيضًا، وليس دفعة واحدة.