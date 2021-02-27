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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخراج 4 أشخاص من أسفل العقار المنهار بأسيوط (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:07 م
العقار المنهار بأسيوط
العقار المنهار بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نجحت قوات الحماية المدينة، مساء السبت، في انتشال 4 أشخاص من أسفل أنقاض عقار مركز الفتح المنهار بأسيوط، حيث تم نقل أحدهم إلى مستشفى أسيوط العام لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة، وجارٍ إخراج بقية سكان العقار.

بدوره، تفقد عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط- يرافقه شاكر يونس، سكرتير عام محافظة أسيوط، مساء السبت، جهود إخراج بعض الأشخاص من أسفل أنقاض منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

وتلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر مبنى بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر بمركز الفتح ملك مواطن وإخوته مقيمون بنفس المنزل، ووجود بعض الأشخاص أسفل الانقاض.

على الفور أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة، وفصل المرافق لرفع الأنقاض وانتشال سكان المنزل من أسفل العقار المنهار، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق إنقاذ برى ومعدات إنقاذ سريع.

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