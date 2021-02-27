مصرع شاب تناول قرصًا سامًا بطريق الخطأ بالمنيا

لقى شاب مصرعه بعد تناوله قرص غلة سام بطريق الخطأ بمدينة ملوي جنوب المنيا، حيث تم نقله إلى مستشفى ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول حسن ضاحي شعبان 20 سنة، مقيم بندر ملوي جثة هامدة.تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن الشاب تناول قرص الغلة السام بطريق الخطأ وأستمعت أجهزة الأمن لأقوال وأقارب الشاب المتوفي، والذين تطابقت أقوالهم مع تحريات الشرطة.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويه.