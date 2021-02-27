وزير التموين: القيادة السياسية مهتمة بوجود احتياطي استراتيجي للسلع الغذائية

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مطحن عرابي بمدينة الزقازيق، التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، لمتابعة سير العمل به، ومراحل التشغيل المختلفة، والذى يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح يوم، لينتج 400 طن طحن يوم، لإنتاج دقيق بلدي 82%.واستمع الوزير لشرح تفصيلي من مدير المطحن عن مكوناته، وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 متر مربع، ومساحة المباني 2384 متر مربع ويضم 182 عاملًا، لافتًا إلى أنه تم تطويره بمعرفة إحدى الشركات الأجنبية في عام 2004، وكذلك إجراء أعمال صيانة به بالجهود الذاتية للشركة في عام 2015، ويغطي إنتاجه مراكز أبوكبير وديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق وكفر صقر وأولاد صقر، والفائض من إنتاجه يقوم سد إحتياجات المحافظات الأخرى التي تقع في نطاق عمل شركة مطاحن شرق الدلتا، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 9000 طن بعدد 32 خلية.واطمأن الوزير على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من إستقبال الأقماح المحلية والمستوردة حتى إنتاج وتعبئة الدقيق استعدادًا لتوريدة إلى المخابز، مقدما الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة انتاج رغيف الخبز.وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركة مطاحن شرق الدلتا تملك 14 مطحنًا، وتخدم 8 محافظات «الشرقية – الدقهلية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – السويس- بورسعيد – دمياط»، موضحًا أن أن الوزارة لديها استراتيجية داخلية لتطوير قطاع المطاحن،ورفع مستوى سلاسل انتاج الخبز المدعم، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.وأشار الوزير إلى أنه جاري إنهاء التراخيص الخاصة بزيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق، بالإضافة لـ 2 خلية لكل صومعة بقدرة 5 آلاف طن للخلية.وفى المحطة الثانية من الجولة قام كل من وزير التموين ومحافظ الشرقية، بتفقد مركزي خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية ببيشه قايد والزرزمون بالزقازيق وههيا، ويأتي تطوير هذان المركزان في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتطوير 600 مركزا بنهاية ٢٠٢٢.وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حرصًا من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات في مؤسسات الدولة، تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.وأضاف وزير التموين، أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.كما أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.يذكر أن مركز ومدينة ههيا يضم 5 مكاتب تموين ومركزين مطورين للبطاقات التموينية لخدمة 28 قرية و8 توابع يستفيد منهم ما يقرب من ٣٠٠ ألف مواطن.وتفقد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دلتا ماركت بأبوكبير، أحد منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين والتابع للشركة العامة لتجارة الجملة والمُقام على مساحة 120 مترا مربعا.واطمأن الوزير والمحافظ على توافر السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر، أو من خلال الغير بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية، وذلك من خلال فروع ومخازن الشركة.وانتقل وزير التموين ومحافظ الشرقية لتفقد مخزن جملة أبوكبير والمُقام على مساحة 2500 متر مربع، ويقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 16 مليون جنيه، لعدد 139 تاجر بقال تمويني و68 منفذ جمعيتي بإجمالي 207 تجار ومنافذ، لتحقيق الاستفادة لـ 360 ألف مواطن بإجمالي 120 ألف بطاقة تموينية، حيث إن المخزون يكفي لثلاثة أشهر ونصف، ويضم المخزون الاستراتيجي 230 طن أرز، و75 ألف كرتونة زيت، و150 طن مكرونة، و28 صنفا آخر، موزعة على البقالين ومنافذ التموين وقرى مركز أبوكبير.وأضاف وزير التموين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، مهتمة بوجود خط استراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنيين ولإعادة التوازن إلى السوق عند المغالاة في الأسعار، وكذلك عند شح المعروض منها وذلك بقصد منع الاحتكار الذي يسبب الغلاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.وفي نهاية الجولة قام وزير التموين والمحافظ بالتوجه الي قرية الغابة بمركز أبو كبير لتفقد عدد من المنازل الجديدة والتي تم بناءها لبعض أهالي القرية وإعادة تأهيل البعض الاخر منها والتي قد تضررت العام الماضي من السيول، وجاء ذلك بالتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) بالتنسيق بين محافظة الشرقية ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير سكن كريم لأهالي القرية وبعد مرور عام على إنشاء هذه المنازل وتقدم اهالي القرية بالشكر للوزير والمحافظ وأبدوا سعادتهم لقيام الحكومة بتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لأهالي القرية وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بقرى الريف المصري.