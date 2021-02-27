التحالف: اعتراض هجوم باليستي من الحوثي باتجاه الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي محاولة الاستهداف الأخيرة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، حيث أعلن التحالف العربي صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.