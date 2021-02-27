وفيات وإصابات في انهيار منزل مأهول بالسكان بأسيوط

انهار، مساء اليوم، منزل مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق بقرية أولاد بدر في مركز الفتح بأسيوط.تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز الفتح يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية أولاد بدر بمركز الفتح، ووجود وفيات وإصابات.بانتقال الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق، وجارٍ حصر الإصابات والوفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.على صعيد متصل، انتقل اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة أسيوط، وعبدالرءوف النمر رئيس مدينة الفتح إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة واستدعاء قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض.