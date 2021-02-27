دار شجرة الدر تصدر «عريس الأميرات الأربع» للكاتب نبهان رمضان

صدرت عن دار شجرة الدر للنشر والتوزيع، أمس الأول، رواية "عريس الأميرات الأربع"، للكاتب نبهان رمضان.الرواية تدور أحداثها داخل مدينة متخيلة،ةحيث تعطي حرية للكاتب في عرض أفكاره بعيدا عن قيود التاريخ وجغرافيا المكان.تعد الرواية هو أول كتاب ورقي للكاتب نبهان رمضان بعد تجربته السردية التي تتأرجح ما بين القصة والرواية، حيث نشر من قبل ثلاثة كتب إلكترونيا في مجال القصة، هى "زهرة الممر البرية" قصص قصيرة جدا، وتلتها مجموعة "أحبك.. أحبك" نصوص قصصة قصيرة جدا، و"منزل السعادة السفلية" مجموعة قصص قصيرة.الجدير بالذكر أن الأعمال الثلاثة الأولى الإلكترونية متوفرة على منصة "عبيكان" الإلكترونية ويمكن للقراء الاطلاع عليها.يذكر، أن الكاتب "نبهان رمضان" له رواية قيد الطبع بعنوان "العتب" ومجموعة قصصية، عنوانها "صندوق أسود لرجل ميت" تحت الطبع أيضًا، وفي انتظار نشرهما شهري مارس وأبريل المقبلين.نبهان رمضان من مواليد محافظة الدقهلية، وله العديد من النشاطات الثقافية من خلال نادي القصة بالمنصورة، وكذلك مختبر السرديات بالمدينة.