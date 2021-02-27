«هيروين وبيجامة».. مواقف محرجة لمذيعين على الهواء
السبت 27/فبراير/2021 - 10:20 م
إسلام جمالطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن تحويل فريق عمل نشرة التاسعة، المذاعة أمس الجمعة، للتحقيق، حيث لم يراعِ الفريق والمذيعة القواعد والمعايير المهنية، لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار، بعدما وضعت الأخيرة "المكياج" على الهواء مباشرة.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى التى يقع فيها المذيعون بالتلفزيون ضحية للمواقف المحرجة، لذا نستعرض فى هذا التقرير أكثر المواقف المحرجة التى وقع فيها مذيعو التلفزيون.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى التى يقع فيها المذيعون بالتلفزيون ضحية للمواقف المحرجة، لذا نستعرض فى هذا التقرير أكثر المواقف المحرجة التى وقع فيها مذيعو التلفزيون.
مكياج على الهواء
ـ «مكياج على الهواء»
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الصور التي التقطت لمقدمة النشرة أميمة تمام المذيعة بالقناة الفضائية الأولى، أثناء وضعها للمكياج على الهواء مباشرة مما أثار سخرية الجمهور، وعلى الفور تم إحالتها للتحقيق مع فريق العمل.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الصور التي التقطت لمقدمة النشرة أميمة تمام المذيعة بالقناة الفضائية الأولى، أثناء وضعها للمكياج على الهواء مباشرة مما أثار سخرية الجمهور، وعلى الفور تم إحالتها للتحقيق مع فريق العمل.
مراسل البيجامة
ـ «مراسل البيجامة»
فى واقعة محرجة للتلفزيون المصري، ظهر مراسل تابع للقناة الأولى مرتديًا "البيجامة" أثناء استقبال وزير الداخلية محمد إبراهيم، الأمر الذى تسبب فى موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعى.
فى واقعة محرجة للتلفزيون المصري، ظهر مراسل تابع للقناة الأولى مرتديًا "البيجامة" أثناء استقبال وزير الداخلية محمد إبراهيم، الأمر الذى تسبب فى موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعى.
ـ «مذيعة تطلق على الهواء»
لم تجد مذيعة إحدي القنوات الخاصة طريقة لجذب المشاهد، إلا وأن تبتكر مشهدا تمثليا بأن زوجها اتصل بها على الهواء وقام بتطليقها، الأمر الذى تسبب فى موجة من الغضب ومطالبات بوقف المذيعة وإعداد البرنامج.
ـ «مذيعة الهيروين»
هناك أيضا المذيعة شيماء جمال ووقعتها الشهيرة «الهيروين» إذ إنها في إحدى الحلقات كانت تتناول قضية المخدرات ووعدت الجمهور بتعاطي الهيروين على الهواء مباشرة وبالفعل نفذت هذا الأمر وظهرت وكأنها تتعاطى المخدرات بظهور كيس صغير يحتوي على بودرة سكر، وتسبب هذا الأمر في تحويلها للتحقيق.
لم تجد مذيعة إحدي القنوات الخاصة طريقة لجذب المشاهد، إلا وأن تبتكر مشهدا تمثليا بأن زوجها اتصل بها على الهواء وقام بتطليقها، الأمر الذى تسبب فى موجة من الغضب ومطالبات بوقف المذيعة وإعداد البرنامج.
ـ «مذيعة الهيروين»
هناك أيضا المذيعة شيماء جمال ووقعتها الشهيرة «الهيروين» إذ إنها في إحدى الحلقات كانت تتناول قضية المخدرات ووعدت الجمهور بتعاطي الهيروين على الهواء مباشرة وبالفعل نفذت هذا الأمر وظهرت وكأنها تتعاطى المخدرات بظهور كيس صغير يحتوي على بودرة سكر، وتسبب هذا الأمر في تحويلها للتحقيق.