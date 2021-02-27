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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتغيير الواقع المصري للأفضل

السبت 27/فبراير/2021 - 09:33 م
النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال
عائشة حسن
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أكد النائب الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب، أن استمرار الجولات المفاجئة للرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ المشروعات حتى في أيام الجمعة والراحات الرسمية، رسالة للجميع بأن العمل متواصل وأن الإجازات لا مجال لها في إطار الأهداف العليا الموضوعة للدولة بتحقيق تنمية واسعة والتصدي لكل المشكلات من جانب الرئيس السيسي.

وأضاف عبد العال خلال تصريحات له اليوم، أن السنوات الماضية أكدت أن الشغل الشاغل للوطن هو انجاز المشاريع القومية والعملاقة، موجها التحية والتقدير، للرئيس السيسي لدوام متابعته تفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة ومتابعة مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وبعض أحياء التجمع الخامس، وغيرها من المشاريع.

وشدد عضو مجلس النواب، أن حجم المشاريع الذي نفذ في مصر طيلة السنوات الماضية، وقارب الـ15 ألف مشروع وفق تقديرات رسمية يؤكد أن الدولة لم تتوان ساعة واحدة عن الإنجاز والعمل. والوقت يتم استغلاله بأفضل ما يكون لتغيير الواقع المصري للأفضل.

وأوضح نائب الإسكندرية أن السيسي تسلم دولة كانت جماعة الإخوان الإرهابية والفوضى التي سبقتها، تسببت في تمزيق الاقتصاد المصري وترنحه ولكن الرئيس السيسي وبوطنية بالغة ورؤية واضحة يحقق المستحيل على أرض مصر.

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