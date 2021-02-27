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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد بهاء شلبي أمينَا لـ«حماة الوطن» بالمنوفية

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 م
حماة الوطن
حماة الوطن
أشرف لاشين
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أصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، عددا من القرارات التنظيمية الهامة التي تختص بعدد من الأمانات الخاصة بالحزب في عدد من محافظات الجمهورية، منها تعيين النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب أمينا للحزب بمحافظة المنوفية.

ومن جانبه؛ وجه النائب أحمد بهاء شلبي، الشكر الفريق جلال الهريدي وقيادات الحزب على هذه الثقة من خلال توليه لأمانة محافظة المنوفية والتي تعد من المحافظات السياسية الهامة بالنسبة للحزب وأيضا لما تتمتع به من كوادر وشخصيات سياسية هامة على مدار تاريخها أثرت الحياة السياسية المصرية بالعديد من التجارب والإنجازات سطرها التاريخ المصري المعاصر.

وأكد شلبي أن سيعمل خلال الفترة القادمة على تقديم تجربة حزبية جديرة بالمحاكاة والتعميم من خلال إعادة هيكلة الأمانات الفرعية للحزب في المنوفية، ودعم الكوادر الحالية والبحث عن كوادر أخرى تضاف إلى التجربة الحزبية، مؤكدا الدور المهم الذي سيلعبه الشباب في هذه التجربة، حيث يتميز شباب المنوفية بالثقافة العالية وامتلاكه العديد من المواهب والآراء التي تقدم حلولا عملية للعديد من المشاكل والتي يعاني منها المجتمع المحلي، حيث يمكن الاستفادة من هذه الآراء والمقترحات من خلال كيان حزبي في حجم حزب حماة الوطن.

وأشار إلى أن أمانة المنوفية ستشهد خلال الفترة القادمة إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي والارتقاء بها وحسن استغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة.

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