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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

إنفوجراف.. ما هي المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل مصابي كورونا؟

السبت 27/فبراير/2021 - 08:05 م
مستشفيات مخصصة لعزل
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
هايدي حمدي
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أعلنت وزارة التعليم العالي تخصيص 29 مستشفى جامعي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بخلاف أقسام عزل داخل المستشفيات الأخرى التي يبلغ عددها نحو 115 مستشفى بواقع 37 ألف سرير، بالتنسيق مع وزارة الصحة- التي تقود مسيرة مكافحة الوباء-، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن خلال الإنفوجرافات التالية، نرصد أغلب المستشفيات الجامعية التي تحولت إلى عزل، لمواجهة أزمة كورونا الحالية واستيعاب الأعداد قدر الإمكان.
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا
مستشفيات مخصصة لعزل كورونا

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