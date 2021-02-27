رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

هل يمكن أن تتحور سلالة كورونا الموجودة في مصر؟.. خبراء يجيبون

السبت 27/فبراير/2021 - 08:01 م
كورونا الموجودة في
كورونا الموجودة في مصر
هايدي حمدي
طباعة
تلاحق سلالة جديدة متحورة من فيروس "كورونا" المستجد كثير من دول العالم، وبحسب الخبراء فإنه من طبيعة الفيروسات التحور، مثل الإنفلونزا، الأمر الذي يلزم معه عدم التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها ضد "كوفيد 19"، وذلك لأنه لم يتم التوصل بعد إلى علاج فعال له.

وفي تصريحات له، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن نوعية فيروسات الإنفلونزا تتحور، واللقاح يختلف كل موسم عن الموسم الذي يليه، والتطعيمات في كل سنة تحمل السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن تحور كورونا لا بد من حدوثه، ويمكن تعديل اللقاح ليتناسب مع التحور الجديد على مستوى العالم.

وبناء على ذلك، هل يمكن أن تظهر السلالة المتحورة في مصر؟ وإن ظهرت هل تؤثر فيها اللقاحات الجديدة التي استوردتها مصر؟ وما الإجراءات المفترض الحفاظ عليها لمنع تغلغل تلك السلالة الجديدة في مصر؟ تلك التساؤلات أجاب عنها مجموعة من الأطباء والتقارير العالمية التي تحدثت عن التحور الجديد الذي وصل بحسب منظمة الصحة العالمية إلى 80 دولة حول العالم.

ـ أستاذ الأمراض المعدية: اللقاحات الحالية لن تؤثر على السلالة الجديدة
الدكتور حسني سلامة، أستاذ الأمراض المعدية بطب قصر العيني جامعة القاهرة، أكد أن أي سلالة جديدة تظهر من "كوفيد 19" تعني الحاجة إلى لقاحات جديدة على دول العالم العمل عليها من جديد، لأن الفيروس يقوم بتغيير صفاته وخصائصه وتركيبته، بالتالي تصبح اللقاحات الحالية غير مؤثرة عليه.

ولفت "سلامة" إلى أن الشركات التي قامت بطرح اللقاحات الحالية لن تجد صعوبة في إنتاج أخرى جديدة، لأن لديها القاعدة الأساسية التي على أساسها سيتم عمل الجديدة، مؤكدًا أن الاتجاه لإنتاج تلك اللقاحات الجديدة هو أفضل حل لتجنب انتشار عدوى الفيروس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إلى أن التصرف الأمثل الحالي لتجنب عدوى فيروس «كوفيد 19»، أن تستمر الشركات في إنتاج اللقاحات وتقوم بتعديلها، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، حتى تقل العدوى عالميًا.

ـ الحق في الدواء: نحتاج لمزيد من الدراسات حول "كوفيد 19"
ويرى الدكتور محمد عز العرب، المستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات له أنه يجب القيام بمزيد من الدراسات على أي سلالة جديدة تظهر من "كوفيد 19"، بالتالي تتمكن الشركات من إنتاج اللقاحات المناسبة لتلك التحورات، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية واستكمال تطعيم باقي سكان العالم، الذي تم تطعيم 75% منه حتى الآن.

ـ الصحة: لم تخترقنا سلالات جديدة من "كورونا"
وكانت وزارة الصحة قد نفت على لسان الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، وصول أي تحورات جديدة لفيروس "كورونا" إلى مصر، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات التي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بضرورتها كانت السبب استقرار أعداد الإصابات.

وأكد أنه بعد الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الطبية، سيفتح باب تسجيل المواطنين الأولى بالرعاية للحصول على اللقاح، وبعدها سيتم إرسال رسالة لكل مواطن قام بالتسجيل في قاعدة بيانات من يريدون اللقاح فيها توقيت وساعة الحصول على التطعيم.

بحسب مجموعة من التقارير نشرها موقع "onlymyhealth"، وهو موقع متخصص عن الصحة ونمط الحياة، يعتقد عدد من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية أن الشخص الذي أصيب بعدوى "كوفيد 19" لفترة طويلة وتسبب ذلك في انخفاض مناعته، هم المستضيفون للطفرات الجديدة من الفيروس.

وأشار التقرير إلى أنه إذا عاش الفيروس في مريض يعاني من نقص المناعة لمدة 150 يومًا، يمكن العثور على 50 اختلافًا في شفرته الجينية، بحيث يتكاثر الفيروس لتوسيع انتشاره، وتحدث هذه التغييرات في شكله، مما قد يؤثر على طريقة عمل الفيروس.

وحوالي 50 % من التغييرات في الفيروس حدثت على بروتين سبايك، الذي يستخدمه للارتباط بالخلايا البشرية، وتساهم الطفرات في 2 % فقط من الشفرة الجينية للفيروس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

الصور

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

فوز لايبزيج على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2 بالدورى الألمانى

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

اليوم.. مجدى صابر يشهد عودة تمثال ملك العود بعد ترميمه

الخراب.. رواية اللجوء والبحر بامتياز للكاتب عبد القادر سعيد

«الإعلام الرقمى.. كيف نواجه تحديات المستقبل» بمكتبة مصر العامة