هل يمكن أن تتحور سلالة كورونا الموجودة في مصر؟.. خبراء يجيبون

تلاحق سلالة جديدة متحورة من فيروس "كورونا" المستجد كثير من دول العالم، وبحسب الخبراء فإنه من طبيعة الفيروسات التحور، مثل الإنفلونزا، الأمر الذي يلزم معه عدم التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها ضد "كوفيد 19"، وذلك لأنه لم يتم التوصل بعد إلى علاج فعال له.وفي تصريحات له، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن نوعية فيروسات الإنفلونزا تتحور، واللقاح يختلف كل موسم عن الموسم الذي يليه، والتطعيمات في كل سنة تحمل السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن تحور كورونا لا بد من حدوثه، ويمكن تعديل اللقاح ليتناسب مع التحور الجديد على مستوى العالم.وبناء على ذلك، هل يمكن أن تظهر السلالة المتحورة في مصر؟ وإن ظهرت هل تؤثر فيها اللقاحات الجديدة التي استوردتها مصر؟ وما الإجراءات المفترض الحفاظ عليها لمنع تغلغل تلك السلالة الجديدة في مصر؟ تلك التساؤلات أجاب عنها مجموعة من الأطباء والتقارير العالمية التي تحدثت عن التحور الجديد الذي وصل بحسب منظمة الصحة العالمية إلى 80 دولة حول العالم.ـ أستاذ الأمراض المعدية: اللقاحات الحالية لن تؤثر على السلالة الجديدةالدكتور حسني سلامة، أستاذ الأمراض المعدية بطب قصر العيني جامعة القاهرة، أكد أن أي سلالة جديدة تظهر من "كوفيد 19" تعني الحاجة إلى لقاحات جديدة على دول العالم العمل عليها من جديد، لأن الفيروس يقوم بتغيير صفاته وخصائصه وتركيبته، بالتالي تصبح اللقاحات الحالية غير مؤثرة عليه.ولفت "سلامة" إلى أن الشركات التي قامت بطرح اللقاحات الحالية لن تجد صعوبة في إنتاج أخرى جديدة، لأن لديها القاعدة الأساسية التي على أساسها سيتم عمل الجديدة، مؤكدًا أن الاتجاه لإنتاج تلك اللقاحات الجديدة هو أفضل حل لتجنب انتشار عدوى الفيروس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إلى أن التصرف الأمثل الحالي لتجنب عدوى فيروس «كوفيد 19»، أن تستمر الشركات في إنتاج اللقاحات وتقوم بتعديلها، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، حتى تقل العدوى عالميًا.ـ الحق في الدواء: نحتاج لمزيد من الدراسات حول "كوفيد 19"ويرى الدكتور محمد عز العرب، المستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات له أنه يجب القيام بمزيد من الدراسات على أي سلالة جديدة تظهر من "كوفيد 19"، بالتالي تتمكن الشركات من إنتاج اللقاحات المناسبة لتلك التحورات، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية واستكمال تطعيم باقي سكان العالم، الذي تم تطعيم 75% منه حتى الآن.ـ الصحة: لم تخترقنا سلالات جديدة من "كورونا"وكانت وزارة الصحة قد نفت على لسان الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، وصول أي تحورات جديدة لفيروس "كورونا" إلى مصر، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات التي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بضرورتها كانت السبب استقرار أعداد الإصابات.وأكد أنه بعد الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الطبية، سيفتح باب تسجيل المواطنين الأولى بالرعاية للحصول على اللقاح، وبعدها سيتم إرسال رسالة لكل مواطن قام بالتسجيل في قاعدة بيانات من يريدون اللقاح فيها توقيت وساعة الحصول على التطعيم.بحسب مجموعة من التقارير نشرها موقع "onlymyhealth"، وهو موقع متخصص عن الصحة ونمط الحياة، يعتقد عدد من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية أن الشخص الذي أصيب بعدوى "كوفيد 19" لفترة طويلة وتسبب ذلك في انخفاض مناعته، هم المستضيفون للطفرات الجديدة من الفيروس.وأشار التقرير إلى أنه إذا عاش الفيروس في مريض يعاني من نقص المناعة لمدة 150 يومًا، يمكن العثور على 50 اختلافًا في شفرته الجينية، بحيث يتكاثر الفيروس لتوسيع انتشاره، وتحدث هذه التغييرات في شكله، مما قد يؤثر على طريقة عمل الفيروس.وحوالي 50 % من التغييرات في الفيروس حدثت على بروتين سبايك، الذي يستخدمه للارتباط بالخلايا البشرية، وتساهم الطفرات في 2 % فقط من الشفرة الجينية للفيروس.