اللجنة العسكرية: لا نملك الولاية القانونية لإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد رئيس اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الممثلة لحكومة الوفاق أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد، نظرًا لعدم امتلاكها الولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، فضلًا عن عدم تبعيتها لأي قوة أمنية على أرض سرت.وتابع أبو شحمة - في بيان اليوم السبت نقلته بوابة الوسط الليبية - أن اللجنة تقدر حرص مجلس النواب على إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. مضيفا أن اللجنة بصفتها لجنة عسكرية تسعى لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، وإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد.وأمس الجمعة، صرح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بأن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة «إذا قُدمت بالشكل المناسب»، متمنيًا منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.وشدد صالح على أن الأيام المقبلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة، وحال تعثر انعقاد الجلسة في سرت سيتم عقدها في طبرق.