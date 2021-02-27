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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ تكرم عمال النظافة لجهودهم في الحفاظ على المدينة

السبت 27/فبراير/2021 - 08:42 م
كفر الشيخ تكرم عمال
كفر الشيخ تكرم عمال النظافة
عمرو الشامي
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كرّم مجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ، السبت، عمال النظافة في لفتة إنسانية؛ اعترافًا بفضلهم في الحفاظ علي نظافة المدينة، وذلك بناءً على تعليمات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكرمت المهندسة عايدة ماضى، رئيسة مركز ومدينة دسوق، عمال النظافة بمدينة دسوق ماديًا ومعنويًا، لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، ولما يقومون به من عمل شاق ويؤدون عملهم رغم الظروف القاسية، حيث لايستطيع أحد إنكار جُهدهم وتعبهم ومثابرتهم، وأبسط ما يمكن تقديمه لهم، هو شكرهم على جهودهم المخلصة.

ووجهت رئيسة مركز ومدينة دسوق، الشكر لعمال النظافة على جهودهم المتواصلة بالمدينة، لرفع كفاءتها وتطويرها على أكمل وجه، قائلة: "مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكم منا كل التقدير والاحترام أينما كنتم وتواجدتم حفظكم الله على كل لحظة تعبتم فيها خصوصا في هذه الأجواء الباردة، وأثناء سقوط الأمطار، نسأل الله أن يوفقكم في عملكم ويرزقكم راحة البال".

كما كرم جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، فكية عبد الرسول، العامل بمجلس المدينة، لبلوغه السن القانونية للمعاش متمنيا له دوام الصحة والعافية فكان من خير الرجال أمانة وصدقا واجتهادًا.

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