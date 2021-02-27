«الزراعة» تصدر نشرة فنية لمزارعي بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر مارس.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):- الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور- فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.- الحصاد بتقليع البنجر يدويا أو آليا ثم تنظيف الجذور وتكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة.العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):- إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5الى 1 كيلو جرام للفدان.- متابعة الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على ان يكون الرى على الحامى مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث أعفان.