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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد فوز مصر برعايته.. ما هو الاتحاد العالمي الطبي؟

السبت 27/فبراير/2021 - 10:09 م
المجال الطبي مصر
المجال الطبي مصر
سالي رطب
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سعت مصر إلى تحسين جودة تعليمها خاصة في المجال الطبي، فتمكنت من الحصول على اعتراف الاتحاد العالمي الطبي واعتماده لهيئة جودة التعليم، وتمكن خلال الساعات الماضية من الحصول على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.

ولكن ما هو الاتحاد العالمي الطبي، وكيف يساهم في تطوير التعليم الطبي، «الدستور» ترصد في السطور التالية القصة الكاملة له.


الاتحاد العالمي يعتمد هيئة الجودة المصرية
سعت مصر لتطوير التعليم الطبي بها ليتوافق مع جودة التعليم في الخارج، والإعتراف بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم في مصر عالميًا، فاستقبلت الهيئة في عام 2018 وفد الاتحاد العالمي الطبي لاعتماد التعليم الطبي، بعد قرار بعدم الاعتراف بخريجي كليات الطب على مستوى العالم بحلول عام 2023، إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على الاعتماد من هيئة جودة التعليم في بلادها، وأن تكون الهيئة نفسها معترف بها وباعتمادها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي؛ لذا اتخذت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جميع الإجراءات لطلب الاعتراف بها.

وخلال عام واحد وبالتحديد في عام 2019، اعتمد المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي، هيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر ولمدة 10 سنوات حتى 2029، في حدث هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وأفريقيا.

وجاء اعتماد الاتحاد العالمي بعد تفقد كافة إدارات الهيئة وطبيعة عملها ومتابعة سير العمل، ومراجعة التقارير وطبيعة عمل كل إدارة للتأكد من التزام الهيئة بالمعايير العالمية في أداء عملها.


الاتحاد العالمي للتعليم الطبي
وتأسسس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي عام 1995 وضم 130 عضوًا وتطور بعد ذلك ليضم أعضاء من مختلف دول العالم، وهو منظمة غير ربحية، تسعى لتطوير الابتكار في تعليم الطب على المستوى العالمي، وتضم في عضويتها أفرادًا من دول عديدة وتحاول توسيع وتنويع المنتسبين إليها، وتنشر أخبارًا عالمية، وفي موقعها مصادر عديدة للتعليم الطبي المستمر وتحسين جودة الممارسة السريرية.

وسعى الاتحاد إلى تطوير التعليم الطبي المستمر في أوروبا وأمريكا اللاتينية والصين واحتمال ونظام الاعتمادية الدولي للتعليم الطبي المستمر وتدبير الأمراض واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم الطبي المستمر والتثقيف والتعليم الصحي.

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