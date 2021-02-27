عامل يتهم جاره بهتك عرض حفيده فى الدقهلية

اتهم عامل، السبت، جاره بهتك عرض حفيده في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.كان بلاغ قد ورد لمركز شرطة منية النصر من إبراهيم.إ.م. (٦٠ سنة- عامل زراعي)، مقيم فى قرية البجلات يتهم فيه أحمد.خ.م، (٢٧ سنة، عامل)، مقيم بذات القرية بهتك عرض حفيده (6 سنوات)، بأرض زراعية بالقرية، وتمكن بعض أهالي القرية من ضبطه.بسؤال شاهد الواقعة أيد ذات المضمون، وأضاف بمشاهدته للواقعة حال عودته من أرضه الزراعية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر ٧٥٢ إداري مركز منية النصر، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.