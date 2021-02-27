مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالدقهلية

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.كان بلاغ ورد لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول عبده.إ.ع. (٧٥ سنة-عامل)، مقيم قرية ميت دمسيس دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بجرح رضي بفروة الرأس من الخلف ونزيف داخلي.بانتقال الضباط والفحص وسؤال ابنه مسعف، قرر أنه أثناء وقوف والده أعلى سطح المنزل بالطابق الثاني غير مسور، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم ينهم أحدً بالتسبب في ذلك.وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصابات المشار إليها، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٩٢ إداري مركز أجا، وجار العرض علي النيابة العامة.